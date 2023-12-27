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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| مقتل 3 جنود إسرائيليين في غزة.. والسلطات بالمملكة ترفع حالة التأهب في مكة المكرمة بسبب تحذيرات الأرصاد

صحف السعودية
صحف السعودية

الهلال الأحمر يرفع الجاهزية للحالة المطرية بمكة

مصرع 8 أشخاص نتيجة عواصف رعدية شرق أستراليا

هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

مقتل 3 جنود إسرائيليين في غزة يرفع الرقم منذ بدء الهجوم البري إلى 164

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث محلية وعالمية.

فجاء في صحيفة عكاظ أن رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ بسبب التحذيرات المتكررة  التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، بداية من أمس الثلاثاء.

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي، إضافة إلى 98 مركزاً بمنطقة مكة المكرمة، منها 24 مركزاً بمحافظة الطائف، و36 مركزاً بمحافظة جدة، و38 مركزاً تابعاً للعاصمة المقدسة.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خصوصاً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

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وجاء في صحيفة الرياض ان لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء،جراء عواصف رعدية شديدة ضربت شرق أستراليا.

و تسببت العواصف في انقطاع التيار الكهربائى عن عشرات الآلاف من المنازل و المصانع.

وقالت السلطات الأسترالية أن العواصف اجتاحت ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.

وحذرت السلطات من أن الارتفاع السريع في منسوب مياه الأنهار قد يؤدي إلى فيضانها وغمر أماكن التخييم على ضفافها.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار على الرغم من التوقعات بتراجع الطقس السيئ في وقت لاحق اليوم.

واضافت نفس الصحيفة أن ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الهزة وقعت جنوب جزر فيجي على عمق 537.2 كيلومتر، ولم ترد حتي الآن تقارير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ.

ودائما ما تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كان من بينهم  نائب قائد كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن 17 جنديًا إسرائيليًا قتـلوا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية بقطاع غزة.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 27 جنديًا أصيبوا خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

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