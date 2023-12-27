عودة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاعها بسبب العدوان المتواصل.

وأمس، الثلاثاء، أعلنت 3 شركات إنترنت فلسطينية، في بيانات نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.

وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لمجموعة جوال في “فيسبوك”: "يؤسفنا أن نعلن عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأضافت الشركة أن طواقمها الفنية تعمل على إعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.

ونشرت شركتا Ooredoo وPaltel بيانات مماثلة على صفحتيهما على “فيسبوك”، حيث أشارت كل منهما إلى القتال المستمر في غزة.