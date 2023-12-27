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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تزلزل الأسواق بتشكيلة Nova 12 الجديدة.. مشكلات خطيرة يتعرض لها هاتف لـ آيفون 15 برو ماكس عند استخدام شاحن رديء

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بكاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.. هواوي تطلق هاتف Nova 12

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، أحدث هواتفها من سلسلة "نوفا" التي تأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، وتتميز بتصميم شبابي وعصري ومواصفات قوية تعمل جميعها بمعالج الشركة Kirin.

 

موبايل Galaxy A23 5G أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 14 من سامسونج

تعمل شركة سامسونج Samsung، على ترقية أجهزتها من خلال تزويدها بواجهة المستخدم الأحدث One UI 6 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وأحدث هاتف ذكي تم تزويده بواجهة النظام One UI 6، هو جهاز Samsung Galaxy A23 5G.

 

تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. هواوي تغزو الأسواق بتشكيلة Nova 12

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث هواتف سلسلة Nova الذكية في سوقها المحلي الصين، تتكون التشكيلة من أربعة طرازات هي Nova 12 و Nova 12 Lite و Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra.

 

هذا ما يحدث لـ آيفون 15 برو ماكس إذا تم شحنه بشاحن رديء

 

يتعرض هاتف آيفون 15 برو ماكس لمشكلات جدية إذا تم شحنه بشاحن رديء، أشار أحد مستخدمي هاتف آبل الباهظ الثمن iPhone 15 Pro Max، إلى المخاطر التي قد يتعرض لها أغلى هاتف آيفون بالأسواق، نتيجة استخدام ملحقات ليست أصلية ذات جودة رديئة.

 

حصاد 2023.. أفضل 5 هواتف ذكية في الأسواق

 

تم تصنيف أفضل 5 هواتف لعام 2023 من قبل خبراء التكنولوجيا العالميين والمستخدمين على حد سواء، وقد شهدت هذه الهواتف تقدما كبيرا في التكنولوجيا والأداء، مما يجعلها الخيار الأمثل للأفراد الذين يريدون شراء هاتف جديد في العام المقبل.

 

حصاد 2023.. أبرز هواتف الفلاجشيب التي أطلقتها أوبو خلال العام

على مدار عام 2023، أطلقت شركة أوبو Oppo العالمية عدة هواتف ذكية من فئة الفلاجشيب الرائدة، حيث تفوقت هذه الأجهزة على المنافسين في الأداء والتصميم والتقنية.

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