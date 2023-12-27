بعد نفي حماس.. الحرس الإيراني يوضح: الكلام أسيء فهمه

أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف كلامه، بعد أن نفت حركة حماس أن يكون هجوم “طوفان الأقصى” (7 أكتوبر) أحد ردود الفعل على اغتيال قاسم سليماني.

وقال شريف، في تصريحات صحفية: "تصريحاتي بشأن الدوافع لم تفهم بشكل صحيح، ولم أذكر أن ما أدى إلى العملية كان انتقاما لمقتل قاسم سليماني، قلت إن إحدى نتائجها كانت انتقاما لاغتياله".

ونفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس صحة ما ورد من قبل الحرس الثوري الإيراني حول أسباب معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أن أهم أسباب عملية طوفان الأقصى تأتي ردا على الأخطار والمخططات بشأن المسجد الأقصى.

وأكدت حماس أن أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردًا على عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني يوميًا ودفاعا عن المقدسات.