ليفربول يستطيع تعويض غياب محمد صلاح..تصريحات نارية من مهاجم الفريق

يثق كودي جاكبو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن خط هجوم الفريق سيتمكن من تعويض غياب النجم المصري محمد صلاح.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن داروين نونيز أنهى فترة صيامه عن التهديف التي استمرت 12 مباراة، بينما شارك ديوغو جوتا بديلاً للمرة الأولى بعد غياب استمر شهراً بسبب الإصابة، ليسجل هدفاً في المباراة التي فاز بها ليفربول على بيرنلي 2- صفر، والتي جعلت ليفربول، بقيادة مدربه يورغن كلوب، يتصدر جدول الترتيب.

وسيلعب صلاح مباراة أخرى مع ليفربول، أمام ضيفه نيوكاسل، الأحد، قبل أن يرحل للمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، وعلى الأرجح سيغيب الجناح الذي سجل 16 هدفاً لمدة شهر.

لذلك، فإن عودة جوتا دعمت هجوم الفريق، بينما ازدادت معنويات نونيز بعدما سجل أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر الماضي.

وحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال جاكبو: «لكل لاعب يلعب في خط الهجوم لم يسجل في مباريات قليلة، من الرائع دائماً أن تعود لقائمة الهدافين، وداروين فعل هذا بهدف جيد للغاية». وأضاف: «بالنسبة لديوغو أيضاً. عندما تكون مصاباً وتعود وتسجل يكون هذا رائعاً دائماً وجيداً للمعنويات. لذلك أنا سعيد للغاية».

وأضاف: «صلاح سيسافر ويغيب عقب مباراة نيوكاسل، لذلك نحن بحاجة للأهداف. بالطبع أعتقد أن بإمكاني المساهمة بشكل أكثر».