عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعادة إحياء التراث.. غدًا فرقة عبد الحليم نويرة على مسرح الجمهورية

صدى البلد

تتوالى خطوات وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة إحياء التراث حيث تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس 28 ديسمبر علي مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج باقة من الاعمال الغنائية لكبار المطربين يؤديها محمد متولي ، مؤمن خليل ، احمد نافع ، سوزان ممدوح ، داليا عبد الوهاب واميرة احمد .

احتفالا ببداية العام .. طرح فيلم تسليم أهالي على نتفليكس

بطولة بيومي فؤاد.. فيلم مصري وحيد في قائمة الأعلي إيرادات بالسينما السعودية

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

إعادة إحياء الأعمال الغنائية الأعلى إيرادات الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر السينما السعودية المايسترو أحمد عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

متطرف يهودي يعلق رأس حمار على قبور الصحابة بالمسجد الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

دعاء قدوم العام الجديد.. اللهم عام جديد من عمري

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ