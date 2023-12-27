إعادة إحياء التراث.. غدًا فرقة عبد الحليم نويرة على مسرح الجمهورية

تتوالى خطوات وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة إحياء التراث حيث تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس 28 ديسمبر علي مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج باقة من الاعمال الغنائية لكبار المطربين يؤديها محمد متولي ، مؤمن خليل ، احمد نافع ، سوزان ممدوح ، داليا عبد الوهاب واميرة احمد .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.