المطاعم السياحية تُحمل الشركات مسئولية تعامل أفواجها مع مطاعم غير خاضعة للإشراف السياحى

قررت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه لدورة جديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية.

ووجهت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، التحية للشعب المصرى الذى كان هو البطل الحقيقى فى هذه الانتخابات الرئاسية باستجابته الرائعة لنداء الوطن، والخروج بحشود شعبية للإدلاء بأصواتهم فى صورة تؤكد ثقتهم فى القيادة السياسية وفى استمراره لقيادة مصر لدورة جديدة.

وقالت: “وهى الصورة التى نالت إعجاب واستحسان العالم، كرسالة قوية من الشعب المصرى تؤكد دعمه للرئيس السيسى، راعى السياحة، واستمرار خططه الطموحة للتنمية فى جميع ربوع مصر”.

وكانت الجمعية العمومية بدأت جدول أعمالها بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقادها، بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلى حسن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبد المنعم مُسعد، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص، لتمارس حقوقها الدستورية والقانونية ودورها الرقابى فى مناقشة تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة عن العام المالى 2022 - 2023، واعتماد الميزانية العمومية والموافقة على الموازنة العامة للعام المالى 2023 - 2024، والاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة وإبراء ذمة لجنة تسيير أعمال الغرفة.

وقام عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، بتلاوة تقرير نشاط الغرفة، مثمناً على التعاون الوثيق بين الغرفة، واتحاد الغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار وأجهزتها وإداراتها المختلفة، والذى كان وراء تحقيق العديد من المكتسبات للمنشآت والمطاعم السياحية.

ووجه المصرى، التحية إلى الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وإلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واستجابتهم لمطالب القطاع بالعمل على إزالة العديد من المعوقات التى كانت تقف عثرة أمام تطوير القطاع، وتقديم التيسيرات من خلال تعديل القوانين المنظمة للعمل السياحى بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر والعالم، خاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحة، ولائحته التنفيذية، وقانون الغرف السياحية، واللذان كان قر مر أكثر من نصف قرن على إقرارهما قديماً.

وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذا التنسيق والتعاون والتناغم بين الجهات الثلاثة "الغرفة، والاتحاد، والوزارة" قد أسفر عنه الحصول على مكتسبات لأعضاء الجمعية العمومية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح مواعيد السهر للمنشآت والمطاعم السياحية، وتخفيض الرسوم المقررة من قبل وزارة الرى على العائمات، والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب" يضمن حقوق المنشآت السياحية، وكذلك مد آجل الإعفاء من الضريبة العقارية.

وثمن عادل المصرى دعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للقطاع السياحى، وإصداره قرارا بعدم فرض أى رسوم من أى جهة أياً كانت دون إقرارها قانوناً أو بموافقة مجلس الوزراء، تأكيداً وتنفيذاً لقانون 8 لسنة 2022، والذى حصن القطاع السياحى من تطبيق أية رسوم عشوائية ودون سند قانونى عليه لأى جهة من الجهات، إلا بعد الاعتماد من مجلس الوزراء حتى لا يتعارض مع القانون.

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، الوزارة بإخطار غرفة الشركات السياحية، بقصر تعامل الشركات الأعضاء فى الغرفة على المطاعم الحاصلة على ترخيص من وزارة السياح والآثار، وعدم توجيه الأفواج السياحية لمطاعم غير خاضعة للنشاط السياحى الرسمى، محملاً الشركات المخالفة لذلك المسئولية الكاملة حالة حدوث ما يسيء للسياحة المصرية، ويترك آثاراً سلبية فى جهود القطاع السياحى الحكومى والخاص الرامية لنجاح التجربة السياحية للسائح الزائر لمصر.

وشدد رئيس الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة العمل سريعاً على التزام الجهات الحكومية بقانون 8 لسنة 2022، وقرار رئيس الوزراء، وعدم المغالاة وفرض رسوم باهظة ومتزايدة على المطاعم العائمة عند تجديد التراخيص السنوية.

ووافقت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على تقرير نشاط لجنة تسيير أعمال الغرفة.

وأشادت بتحركاتها لما فيه الخير لأعضاء الجمعية، كما أقرت الميزانية العمومية للعام المالى 2022 - 2023، واعتمدت الموازنة العامة لعام 2023 - 2024، وأبرأت ذمة أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة، واعتماد تقرير فحص الجهاز المركزى، والعمل على تصويب وتصحيح الملاحظات التى تمت الإشارة إليها وفقا للنظام المحاسبى المتعارف عليه.

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