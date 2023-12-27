8 انفجارات تهز كريات شمونة الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 8 انفجارات قوية هزت أرجاء كريات شمونة الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في اليوم الـ 82 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال إن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21.110 شهداء، 55.243 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة إن “الاحتلال يزيد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، ونخشى أن يتكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي”.

وطالب المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

كما طالبت جميع المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

واستقبلت وزارة الصحة وفدا طبيا من خلال مؤسسة رحمة حول العالم في أمريكا لمساندة الطواقم الطبية خلال العدوان.

ولفتت الصحة إلى وصول فرق طبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات صحية دولية للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وبدأت وزارة الصحة بتشغيل المستشفى الميداني الإندونيسي التابع للوزارة في رفح بالتعاون مع مؤسسة أطباء بلا حدود - فرنسا لمتابعة الإصابات المحولة من المستشفيات لتخفيف العبء عنها.