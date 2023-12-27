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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية السودانية بشأن لقاء البرهان وحميدتي

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وزارة خارجيـة جمهوريـة السودان بأنهـا تلقـت مـذكـرة مـن وزارة الشؤون الخارجيـة والتعـاون الـدولي بجمهوريـة جيبـــوتي، رئيس دورة إيغـاد، بتـاريخ اليـوم ۲۷ ديسمبر تفيـد بعـدم تمكـن فـائـد قـوات الـدعم السريع المتمــردة مـن الـوصـول إلـى جيبـوتي لعقـد اللقـاء الـذي كـان مـقرراً له يـوم غـد الخميس الموافـق ۲۸ ديسمبر ۲۰۲۳ بالعاصمة الجيبوتيـة مـع الفريـق أول ركــن عبـد الفتـاح البرهـان عبـد الرحمن  رئيس مجلــس الـســيادة الانتقـالي، وذلـك لأسباب فنيـة علـى حـد قـولـهـا، وســـتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال يناير القادم ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن الفريـق أول ركـن عبـد الفتـاح البرهـان، حرصـا منـه بصــــــفته رئيسـاً لمجلس السيادة الانتقــالي، وقائـداً للقـوات المسلحة، علـي إنـهـاء معانـاة السودانيين التي خلفهـا تمـرد المليشيا، قـد أبـدى موافقتـه رسـميا لرئاسة إيغـاد عـلـى عـقـد اللقـاء، وكـان مـسـتعداً للمغادرة إلـى جيبوتي مسـاء اليـوم الأربعاء حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر اليوم.

كما أعربت الخارجية عن تأسف حكومـة الســودان لمماطلـة قـيـادة المليشيا المتمـــردة فـي تحكـــــم صـوت العقـل، وعـدم رغبتهـا فـي إيـقـاف تـدمير الســودان وشـعبه، ويتضح ذلـك مـن عـدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد.
 

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