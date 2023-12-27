نقيب الفنانين العراقيين يباشر مهام إدارة دائرة السينما والمسرح

بدأ نقيب الفنانين العراقيين د.جبار جودي، في مباشرة مهام منصبه الجديد في تولي الإدارة العامة لدائرة السينما والمسرح بالعراق، واستقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار د.أحمد فكاك البدراني، وكيل الوزارة د.قاسم السوداني.

واجتمع د.جبار جودي بعدد من موظفي الدائرة لوضع خطوط عملية في تطوير عمل الدائرة، والوقوف على التفاصيل الدقيقة لاستقبال الحدث العربي المنتظر إقامته مطلع عام ٢٠٢٤، وهو احتضان بغداد لفعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين ووزارة الثقافة والسياحة والآثار دائرة السينما والمسرح.

وأكد على الجميع التكاتف من أجل العمل لإحداث نقلة نوعية وتقديم ما يستحقه العراق ولما تتمتع به الدائرة من مكانة وقيمة فنية.