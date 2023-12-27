طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق

استهدفت طائرة مسيرة قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق أعلنت ميليشيات مسلحة في العراق تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية"، أمس الثلاثاء، أنها شنت هجوما على قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وقالت المليشيات المسلحة في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".