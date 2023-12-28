عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإخلاص حقيقته وثمرته .. ندوة دعوية بأوقاف الفيوم

احدى الندوات الدعوية
احدى الندوات الدعوية بمساجد الفيوم

أقيمت اليوم  ندوة دعوية بجميع الإدارات الفرعية تحت عنوان:"الإخلاص حقيقته وثمرته"، وذلك برعاية كريمة من وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم .


وخلال هذه الندوات أكد العلماء أن الإخلاص  لله هو سر النجاح والقبول فمن أخلص في عمله وقيامه وفي قراءته لكتاب الله(عز وجل ) وفي سجوده بين يدي ربه تبارك وتعالى نجاه الله جل وعلا وجعله من المقبولين، فقد نجى ربنا سبحانه وتعالى- نبي الله يوسف (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) من الفتنة،فقال الحق سبحانه وتعالى: "إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ" الذين خلصهم الله جل وعلا من حب الدنيا وشهواتها فمضوا إلى الذات العليا وعلموا يقينا أنه لا بد للمرء أن يعلم أن الله مطلع عليه ويراه ويراقبه.

النشرة الدينية| دعاء نهاية العام الميلادي.. وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم

 

 

 

وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

 

 

736b9f82-bce4-46d7-93a6-b2e4f5a9e657
736b9f82-bce4-46d7-93a6-b2e4f5a9e657
الفيوم اخبار الفيوم وقاف الفيوم الإخلاص ندوة دعوية الاخلاص حقيقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

طلب غريب من والدة كليان مبابي لـ رئيس ريال مدريد قبل انتقالات يناير

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج .. كررها 300 مرة فقط

شبانة: الأهلي والزمالك أصل تاريخ الكرة العربية

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة وسط مواجهات وإطلاق نار

الصحة العالمية تعلن خروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة

مفاجأة.. مهاجم فلسطيني يطرد موديست من جدران القلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة بالردة | أحلى من المحلات

صغرت 20 سنة.. إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين| شاهد

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ