الإخلاص حقيقته وثمرته .. ندوة دعوية بأوقاف الفيوم

أقيمت اليوم ندوة دعوية بجميع الإدارات الفرعية تحت عنوان:"الإخلاص حقيقته وثمرته"، وذلك برعاية كريمة من وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم .



وخلال هذه الندوات أكد العلماء أن الإخلاص لله هو سر النجاح والقبول فمن أخلص في عمله وقيامه وفي قراءته لكتاب الله(عز وجل ) وفي سجوده بين يدي ربه تبارك وتعالى نجاه الله جل وعلا وجعله من المقبولين، فقد نجى ربنا سبحانه وتعالى- نبي الله يوسف (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) من الفتنة،فقال الحق سبحانه وتعالى: "إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ" الذين خلصهم الله جل وعلا من حب الدنيا وشهواتها فمضوا إلى الذات العليا وعلموا يقينا أنه لا بد للمرء أن يعلم أن الله مطلع عليه ويراه ويراقبه.