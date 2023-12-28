تويوتا لاند كروزر 70 باللون الأسود غير اللامع قادمة إلى صالون طوكيو للسيارات

مر أقل من شهر منذ أن تم تزويد المستهلكين اليابانيين بسيارة تويوتا لاند كروزر 70 موديل 2024 المحسنة، والآن سيتم عرض نسخة لمرة واحدة من السيارة الأسطورية للطرق الوعرة في صالون طوكيو للسيارات في يناير.

تم إحياء سيارة Land Cruiser 70 الخاصة من قبل شركة Toyota Auto Body، وهي شركة تصنيع تابعة لشركة صناعة السيارات. تم طلاء سيارة لاند كروزر الخاصة الجديدة بطلاء أسود غير لامع وتتميز بمجموعة من الملحقات المخصصة للطرق الوعرة.

تعتبر أحد التعديلات الأكثر وضوحًا التي تم إجراؤها على سيارة Land Cruiser 70 هذه هو تركيب أنبوب التنفس الذي سيساعدها على الخوض في المياه العميقة دون أن يضطر السائقون إلى القلق بشأن توقف المحرك هيدروليكيًا. كما أنها تحتوي على مصد أمامي معدل يمكنه دعم الرافعة ويهز مجموعة من المرايا الجانبية المطلية بالكروم. في حين أن هذه المرايا تبدو جيدة في سيارة العرض، إلا أنها لن تكون الخيار الأفضل لعشاق الطرق الوعرة.

قامت تويوتا بتجهيز سيارة لاند كروزر 70 برف سقف كبير وقامت بتركيب عدسات شفافة على إشارات الانعطاف الأمامية بدلاً من العدسات البرتقالية الموجودة في المصنع. كما تم تجهيز عجلات سوداء مع برميل من الكروم وإطارات مغطاة للطرق الوعرة. سيتم عرض سيارة J40 Land Cruiser بجانبها.

ومن المثير للاهتمام أن تويوتا قامت بسحب سيارة لاند كروزر 70 من السوق اليابانية في عام 2015 بسبب لوائح السلامة ولكنها أعادت تقديمها بنسخة محسنة. يتم تشغيلها بواسطة محرك توربوديزل جديد رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر بقوة 201 حصان و 369 رطل قدم (500 نيوتن متر) من عزم الدوران.

ويقترن بهذا المحرك ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.