أحمد سليمان: التجديد لأحمد فتوح مكسب كبير للزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن بقاء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض مكسب كبير فنياً للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن التجديد لأحمد فتوح مكسب كبير فنياً لفريق الزمالك واللاعب أبدى مرونة كبيرة في الاعتذار والتجديد مع القلعة البيضاء بالاتفاق مع مجلس الإدارة ".

وتابع:"سعيد بتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك واستمراره في القلعة البيضاء واسدال الستار على ملف مهم داخل فريق الكرة ".