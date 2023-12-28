ليست فوتوشوب .. سيدة حامل تتحدى الجميع بأعمق جلسة تصوير تحت الماء

حققت عارضة الأزياء مونتريال كيم برونو، رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس العالمية لعارضات الأزياء تحت الماء.

وقد وضعت برونو هذا الرقم القياسي أثناء ممارستها الغوص إلى المحيط قبالة ساحل ناسو في جزر البهاما، حيث قامت بجلسة تصوير مذهلة تحت الماء.

بدت برونو، البالغة من العمر 38 عامًا، ملفتة للنظر وهي ترتدي ملابس وردية اللون وتغوص في المياه العميقة.

وتحدت برونو نفسها بهذا التحدي الجديد، وقالت: "يكمن التحدي الحقيقي للعارضة في وضع حياتها بين يديها وتحقيق ما يعتبر مستحيلاً".

وبحسب موقع “جلوبال نيوز” رافقت برونو في هذه الجلسة المصورة “بيا أويارزون” وفريق كبير من المساعدين.

وتمكنت برونو من السباحة لمسافة 130 قدمًا في المحيط، حيث قامت بإزالة خزان الهواء والقناع الخاص بها، واحتجزت أنفاسها لبعض الوقت لتمكين أويارزون من التقاط صور رائعة لها وهي تحطم الرقم القياسي العالمي.

كان أحد المساعدين يوفر لها قناع هواء بين الحين والآخر لتتنفس، ثم تكتم أنفاسها مرة أخرى وتستعد لالتقاط الصور.

تمكن الفريق من التقاط صور رائعة على عمق 130 قدمًا لمدة تسع دقائق، وبذلك سجلوا رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس العالمية لأعمق جلسة تصوير لعارضة تحت الماء.

وعبرت برونو عن إعجابها بهذا الإنجاز الرائع، قائلة: "عندما تضع عقلك على شيء ما، لا يوجد حدود حقًا. يُقَال إن السماء هي الحد، ولكن بالنسبة لي، فإن قاع المحيط هو الحد الحقيقي".

استمرت الجلسة التصويرية 37 دقيقية، وبعدها استغرقوا 9 دقائق لتصعد الفرقة بنجاح، وبدأوا في الصعود إلى السطح.

توقف الفريق أثناء صعودهم لالتقاط المزيد من الصور على أعماق مختلفة.