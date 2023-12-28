تموين الشرقية يشن حملات مكبرة ببلبيس ويحرر 22 محضرا ضد المخالفين

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين بلبيس حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الرغيف البلدي المدعم ووصول الدعم لمستحقيه وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٢ محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة حيث تم تحرير (5) محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن بناحية عرب العوايضه ، ميت حبيب ( الزوامل) ، البحلاق ( الزوامل).

كما تم تحرير (٨) محاضر إثبات حاله ضد أصحاب المخابز المخالفه لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية بناحية عزبة فريد الوسطي، الزوامل وتم تحرير (٩) محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بناحية الزوامل.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين بلبيس بالمرور على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وتم محضر رقم (٢٥٦٧١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد/صاحب محل مواد غذائيه بناحيه انشاص الرمل وتم التحفظ على (١٠) كراتين مكرونه بإجمالي وزن {٧٠} كجم بدون فواتير وتحرير محضر رقم (٢٥٦٧٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد / صاحب محل بقاله بناحيه انشاص الرمل لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع بالمحل.

كما تم تحرير محضر رقم (٩٠٤٢) جنح قسم شرطة بلبيس ضد / صاحب محل جمعيتي ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع وتم تحرير محضر رقم (٩٠٤١) جنح قسم شرطه بلبيس ضد/صاحب محل جمعيتي ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.