قوافل حياة كريمة الطبية تفحص 2551 مواطنًا بالبحر الأحمر

نجحت القوافل الطبية التابعة للمبادرة في إجراء الكشوف الطبية لـ 2551 مواطنًا خلال شهر ديسمبر الحالي في إطار مبادرتها الرائدة "حياة كريمة العلاجية"،في محافظات وقرى البحر الأحمر.

وذلك من خلال تنظيم 8 قوافل علاجية متكاملة تشمل جميع التخصصات الطبية المختلفة.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نفذ فريق قوافل محافظة البحر الأحمر 8 قوافل طبية خلال 16 يومًا في وحدات إدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا.

أوضح الدكتور أحمد الصاوي، منسق عام القوافل بالمديرية الصحية بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف وصرف العلاج لعدد 2551 حالة، مع إجراء تحاليل للدم والطفيليات لـ 448 حالة. وتم التركيز على الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 406 حالات.

وفي إطار التخصصات المتنوعة، شملت المبادرة جراحة، نساء وتوليد، باطنة، تنظيم الأسرة، الأسنان، العظام، والأطفال، مما يعكس التفاعل الشامل لتقديم خدمات صحية متكاملة.

وفي خطوة ملموسة نحو تحسين جودة الخدمة الطبية، تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بشكل مجاني، بهدف ضمان وصول الخدمة لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

