وقف التحويلات العلاجية لأعضاء المهن الطبية.. واليوم آخر فرصة للاشتراك

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة، عن وقف التحويلات العلاجية يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر نظراً للقيام بتحميل أسعار ولوائح المشروع للعام الجديد 2024، على أن يبدأ العمل بإدارة التحويلات اعتباراً من صباح الإثنين الأول من يناير 2024، وفقا للاشتراكات الجديدة.

وأكد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن اليوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم.

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة، أن اليوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم.

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية أن يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر سيكون هو اليوم الأخير للتجديد للمشتركين القدامى الراغبين في تجديد الاشتراك، عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية فقط، على أن يتم استلام الكارنيهات وكوبونات المشروع في أي وقت من السنة الجديدة، مشيرا إلى أن أبواب الاتحاد مغلقة يوم الأحد 31 ديسمبر لأعمال الجرد السنوى طبقاً لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قرر تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شرط عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

كما قرر استمرار إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد تكاليف الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم والذى فتح أبوابه فى الأول من أكتوبر الماضى ويستمر حتى 31 ديسمبر 2023 للاشتراك للعام الجديد 2024.