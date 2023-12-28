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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم ندوة لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم مكتب العلاقات الدولية في جامعة حلوان ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، وذلك لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات.

 

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هدفت الندوة إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وتحضير الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.

وشهدت الندوة حضور دكتور تامر فيكتور مسئول امتحانات IELTS المعتمدة، ويوستينا نصري مسؤولة في IDP، ودكتورة هبة خالد مسئول قطاع الدراسة بالخارج، و بلال مسئول قسم التسويق.

جامعة حلوان IDP اختبارات اللغة الإنجليزية IELTS IELTS اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة

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