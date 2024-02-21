بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

ماذا يحدث لو تم شحن هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max بواسطة شاحن رديء غير أصلي ؟ حيث سلط أحد مستخدمي هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام ملحقات أبل ذات الجودة الرديئة.

شحن آيفون 15 برو ماكس

وقال المستخدم عبر منشور في منصة «Reddit»، إن شاحن هاتفه، الذي اشتراه مؤخرا، تعرض للذوبان، كما تسبب في حروق في يده.

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وبعد الفحص الدقيق للصورة، التي أرفقها مع المنشور، تبين أن المستخدم استخدم شاحنا من نوع USB-C غير أصلي، حسب «سكاي نيوز عربية».

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