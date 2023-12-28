محققش أي إنجاز | خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق علي حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية هذا العام .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي محققش أي إنجاز بحصوله علي المركز الثالث .. والأهلي بعيد عن الزمالك بكتير"

وحقق الأهلي المصري، المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حققها في نسخ 2006 و2020 و2021.

تشكيل الأهلي في نهائي السوبر المصري



تعتبر مباراة نهائي السوبر المصري والتي سوف تقام بين النادي الأهلي المصري وفريق مودرن فيوتشر، والتي من المقرر أن يتم إقامتها على ستاد ملعب محمد بن زايد داخل الإمارات مباراة هامة ينتظرها جميع مشجعي الفريقين ومحبي الساحرة المستديرة.

وقبل بداية إنطلاق المباراة والتي من المقرر أن يتم إقامتها اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والثامنة مساءا بتوقيت السعودية يبحث الجماهير حول تشكيل الأهلي في نهائي السوبر المصري

حيث أجري كولر المدير الفني بعض التغييرات على التشكيل والتي يعتبر من أهمها استبدال مصطفي شوبير بدلا عن محمد الشناوي للإصابة، ولنفس السبب تم إستبدال ياسر إبراهيم برامي ربيعة ليصبح تشكيل الفريق كما يلي:

يأتي في حراسة المرمي مصطفي شوبير.

وفي خط الدفاع يأتي محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

وفي وسط الملعب يأتي مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

ويأتي في الهجوم كلا من بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.