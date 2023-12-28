لماذا يقف المجتمع الدولي عاجزاً أمام الكارثة الإنسانية بغزة.. حلقة نقاشية لـ"مواطن" الجمعة

تنظم شبكة مواطن الإعلامية الجمعة حلقة نقاشية حول الوضع الإنساني في غزة وعجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره لفك الحصار عن أهالي القطاع في ضوء أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتطرح الفعالية نقاشا حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والخطوات التي يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذها فورا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومنع تمدد الكارثة، ولماذا نرى ازدواجية غربية في التعامل مع حقوق الفلسطينيين، وهل فقد المجتمع الدولي شرعيته أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع؟ ولماذا تقف المؤسسات عاجزة أمام آلة القتل الإسرائيلية؟

وتستضيف الحلقة التي ستجري عبر (تويتر) مجموعة من الحقوقين العرب، من الكويت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص، ومن الأردن مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وفادي القاضي الخبير الأردني في القانون الدولي، والناشط الحقوقي البحريني سيد يوسف المحافظة، وتدير الفعالية من مصر الصحفية رشا عمار.