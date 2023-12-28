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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف الحاويات تحول مسارها عن البحر الأحمر وسط تزايد التهديدات

صدى البلد

تكشف بيانات الصناعة الجديدة التي جمعتها شركة Flexport أن نصف أسطول سفن الحاويات المعتاد على الملاحة في البحر الأحمر يختار تجنب الطريق بسبب المخاوف الأمنية المتصاعدة. تشير أحدث الأرقام، التي تعكس اتجاها مثيرا للقلق، إلى أن 299 سفينة، تتمتع بقدرة إجمالية تبلغ 4.3 مليون حاوية، إما غيرت مسارها أو تخطط للقيام بذلك. وتمثل هذه الزيادة مضاعفة الأعداد خلال أسبوع وتشكل حوالي 18% من القدرة العالمية.

 

إن إعادة توجيه هذه السفن حول القارة الأفريقية، بسبب التهديد الوشيك بالهجمات، يمكن أن يؤدي إلى رحلات أطول بنسبة تصل إلى 25٪ من الطريق المختصر الذي توفره قناة السويس، وفقًا لشركة Flexport ورغم أن هذا التحويل يضمن السلامة، إلا أنه يأتي بتكلفة كبيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة، بما في ذلك الأحذية الرياضية والمواد الغذائية والزيوت.

 

يعزى التهديد الأمني في البحر الأحمر إلى الحوثيين في اليمن يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.

 

تواصل بعض السفن اجتياز هذا الطريق، في محاولة للتعبير عن حيادها. ومن الجدير بالذكر أن ثلاث سفن، بما في ذلك سفينتي حاويات وناقلة نفط، تبحر حاليًا في الممر المائي، مما يشير إلى عدم وجود اتصال مع إسرائيل، وفقًا لما أوردته شركة TankerTrackers.com وبيانات تتبع السفن التابعة لبلومبرج. وكانت هذه السفن قد زارت روسيا من قبل.

 

يتماشى هذا الاتجاه مع البيانات الواردة من شركة الشحن السويسرية Kuehne + Nagel International AG، والتي سجلت، حتى يوم الأربعاء، 364 سفينة، بسعة إجمالية تبلغ 5 ملايين وحدة حاوية بطول 20 قدمًا، يتم إعادة توجيهها حول إفريقيا. وهذه زيادة من 314 سفينة في 22 ديسمبر، مما يؤكد الاضطراب البحري المتصاعد بعد أكثر من 100 هجوم شنه الحوثيون على السفن التجارية في الشهر الماضي.

 

يظهر التأثير واضحا في انخفاض عدد الوافدين إلى خليج عدن، والذي انخفض بنسبة 40% بين 22 و26 ديسمبر، وفقا لبيانات شركة كلاركسونز للأبحاث. وشهد وصول سفن الحاويات انخفاضا بنسبة 87%، وناقلات الغاز بنحو 30%، وناقلات السيارات بنحو 25%، وفقًا لكلاركسونز.

 

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