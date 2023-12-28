الفيوم.. تطورات تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجراءات تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، للوقوف على آخر التطورات بهدف وضع كل الرؤى محل الدراسة، بما يسهم في تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وفقاً للتصميمات الإنشائية الهندسية لمؤسسة "Four paws"، وطبقاً للمحددات البيئية، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الرباعى المبرم بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة (Four paws)، في هذا الصدد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أمير خليل مدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، والدكتورة مروة أحمد محمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، المنسق الفنى لمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان.

أكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء على وضع كافة الرؤى والمقترحات، الخاصة بتنفيذ مشروع " ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، بمركز يوسف الصديق، حيز الدراسة والاهتمام، مع التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، ووزارة البيئة، وممثلي مؤسسة "four paws international"، للتوافق على كافة الأمور قبل الشروع في تنفيذ المشروع، حتى لا تتعارض أي أعمال أو رؤى مع الشروط البيئية ومتطلبات المحميات الطبيعية، مؤكداً على مراعاة تنفيذ المشروع تبعاً لما يخدم كافة الجوانب والفئات المستهدفة به.

ووجه المحافظ، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، المنسق الفنى لمشروع "ملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، بسرعة التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، لعقد اجتماع تحضيري قبل الجلسة التشاورية لدراسة الأثر البيئي للمشروع، المزمع انعقادها خلال شهر يناير القادم، لوضع الرؤى المتكاملة بالجلسة التشاورية، بهدف قيام ممثلي مؤسسة "four paws international"، بالتنسيق مع مسئولي مؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، لتحديد موعد لوضع حجر الأساس لتنفيذ المشروع، وفق خطوات محسوبة لاستغلال كافة عناصر الجذب فى المنطقة، وتنفيذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد فى التخطيط بين كافة الجهات المعنية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، سيتم تنفيذه على مساحة 2000 فدان، ويعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة خلال السنوات القادمة، حيث يتميز بموقعه الفريد وقربه من العاصمة، كما انه يحتوى على آثار لكائنات تعود إلى مايقرب من 40 مليون سنة، مما يتطلب الدقة والاهتمام فى التنفيذ لخلق نوع جديد من السياحة، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على إضافة نقطة جذب سياحية فى مصر عامة والفيوم بصفة خاصة، ويعكس هوية المكان ويعمل على تثقيف المجتمع المحلى بالحفاظ على الثروة البيئية، ويرسخ الدمج بين عراقة التاريخ والتطور العلمى، كما يوفر العديد من فرص العمل.

من جانبه، استعرض مدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، آخر الإجراءات لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، موضحاً أنه تم الانتهاء من قبل الجهات المعنية، من التصاميم الإنشائية للمشروع، ودراسة الأثر البيئي له، ودراسة الاتزان المائي لبحيرة قارون، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أسيجة, وغابات يتخللها مسارات محددة للمشى، وركوب الدراجات الهوائية، وجولات السفارى وجسور على الماء، ومراكز إكثار للحيوانات المهددة بالانقراض، وآخر لتدريب الأطباء البيطريين، ومحطة لتدوير المياه، وأخرى للمخلفات.

وأضاف، أن مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، يشمل أيضاً مراكز للأبحاث العلمية والعناية البيطرية، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملاً من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون، وتصميم نزل فندقية بيئية تتناسب مع متطلبات الزوار وتعكس تجربة العيش فى الصحراء، ومساحات خضراء لتنزه الزوار، لافتاً إلى أنت المشروع سيعمل بالطاقة الشمسية، وسوف تزرع بالمشروع أصناف الأشجار والنباتات التى تحتاج لقليل من ماء الري، مما يسهم في إظهار المحمية بطريقة فريدة والمنطقة كاملة بصورة رائعة.