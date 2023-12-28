انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 28- 12 -2023، انخفاض كبير عن أمس واول أمس، مسجلا عيار 21 الاحصائيات التالية علي مدار 3 ايام.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر عيار 21

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,125 جنيها.

سعر الذهب أمس الأربعاء في مصر عيار 21

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,200 شراء 3,230 جنيها.

سعر الذهب أول أمس الثلاثاء في مصر عيار 21

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,260 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,571 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,274 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,125 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,679 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,050 شراء 2,083 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,757 شراء 1,786 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 109,294 شراء 111,071 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 25,000 جنيها.

الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,571,429 جنيها.

الذهب

سعر الذهب أمس الأربعاء في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,657 شراء 3,691 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,352 شراء 3,384 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,200 شراء 3,230 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,743 شراء 2,769 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,133 شراء 2,153 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,829 شراء 1,846 جنيها.

سعر الذهب أمس في مصر

الأونصة بيع 113,737 شراء 114,803 جنيهات.

الجنيه الذهب بيع 25,600 شراء 25,840 جنيها.

الكيلو بيع 3,657,143 شراء 3,691,429 جنيها.

الذهب

سعر الذهب أول أمس الثلاثاء في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,726 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,415 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,260 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,794 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,153 شراء 2,173 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,846 شراء 1,863 جنيها.

سعر الذهب أول أمس في مصر

الأونصة بيع 114,803 شراء 115,870 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,080 جنيها.

الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,725,714 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.