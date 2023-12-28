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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي السوبر.. كهربا يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى فيوتشر

كهربا
كهربا

نجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ونجح كهربا في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة ١٢ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.
 
وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

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