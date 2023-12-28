أمين الفتوى: إدخال السعادة على الوالدين أفضل عند الله من الزواج

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن ابنها مقاطعها هى ووالده، لأنه لم يوفق فى الزواج من بنت عمه، فتريد أن تعرف ماذا تفعل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو له اليوم الخميس: "كل شئ بقدر عند الله، ربنا أغلق له بابا، ممكن يكون فى شر له، حكمة الله فى المنع، وحكمة الله فى العطاء نحن لا ندركها".

وأضاف: "لا ينبغى على الابن مقاطعة أبوه وأمه، لأن ادخال السعادة على الأب والأم أفضل عند الله من الزواج، فالزواج متعة، فلا يجوز له أن يعاقب أبوه وأمه بهذه الطريقة، وأيضا كلام سماع الأباء، فى هذا يبارك الله".



من أبرز صفات المسلم البر بالوالدين والإحسان إليهما، وأن الله رفع مقام الوالدين إلى مرتبة لم تعرفها البشرية في غير هذا الدين، إذ جعل الإحسان إليهما والبر بهما في مرتبة تلي مرتبة الإيمان بالله والعبودية.

بر الوالدين بين أعظم عملين فى الإسلام

قال الله تعالى-: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا و بالوالدين إحسانًا »، وقوله - عز وجل-: « ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا».

فالقرآن يضع منهجًا في كيفية معاملة الأبوين عندما يبلغان مرحلة الهِرَم و الشيخوخة، قال -تعالى-: « إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ....»، فإذا لا حظنا قول الله جيدًا لوجدناه يقول { يبلغن عندك} أي: في رعايتك وحمايتك وحفظك.

ومن السنة المؤكدة لهذا المعنى القرآني، فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله ».

فرسولنا - صلى الله عليه وسلم- المربي العظيم وضع بر الوالدين بين أعظم عملين في الإسلام: الصلاة على وقتها، والجهاد في سبيل الله ، وفي الصحيحين: "أن رجلا جاء فاستأذن الرسول -صلى الله عليه وسلم -في الجهاد، فقال" أحي والداك؟ "قال:نعم، قال " ففيهما فجاهد".

وفي الحديث الصحيح: "هل أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور".