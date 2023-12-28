إبراهيم فايق: تسرعنا في الحكم على موديست بيه

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بأنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، والذي أحرز الهدف الثالث اليوم ببطولة السوبر المصري أمام فيوتشر.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي اكس: "إخواني لقد تسرعنا في الحكم على موديست بيه.. لعل الله يغفر لنا".



انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.