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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط وبدر في المجالات التعليمية والبحثية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط وجامعة بدر بالقاهرة(BUC)

وقع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف  الشيحى رئيس جامعة بدر بالقاهرة (BUC)، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك؛ لدعم الفرص التعليمية، والبحوث المشتركة، والتدريب، والتعاون في مجال البحث العلمي، والدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور محمود فهمى الصبحى نائب رئيس جامعة بدر بالقاهرة لشئون البحث العلمى، وشوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين فى مجموعة من التخصصات ذات الاهتمام المشترك، وحصول طلاب كلا الجامعتين على فرص؛ للتدريب في المعامل القائمة بجامعة بدر بالقاهرة، ومعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، كما يحصل طلاب مشاريع التخرج على فرص؛ للتدريب داخل معامل أي من الطرفين، هذا إلى جانب التعاون البحثى بين الجامعتين؛ وكتابة الأبحاث المشتركة، وتعزيز فرصة الإشراف المشترك على رسائل الماجستير، والدكتوراه؛ لطلاب الدراسات العليا، ومشاريع التخرج؛ لطلاب البكالوريوس، فضلاً عن تسهيل التدريب العملي واستعراض فرص العمل بالمشاريع الجاري أو المزمع قيامها بكلا الطرفين، كما نصت الإتفاقية كذلك على تعاون الجامعتين في تنظيم الفعاليات العلمية مثل المؤتمرات العلمية والمعارض التكنولوجية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تنمية، وتطوير العملية التعليمية، والبحثية، وتوفير البيئة المناسبة؛ للتعلم والإرتقاء بمستوى كوادر الجامعة من الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن توسيع أطر التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة؛ بما تضمه من مراكز، ووحدات بحثية، وبين مثيلاتها من الجامعات الأخرى، مما  يسهم فى تحسين جودة التدريس، والتعليم والبحث، ورفع مستوى الأداء لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة المشاريع البحثية وجودتها،  بما يحقق أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جهته رحب الدكتور أشرف الشيحى، بالتعاون العلمي، والبحثي مع جامعة أسيوط؛ مؤكدا على عراقة جامعة أسيوط، ومكانتها العلمية المرموقة، وسمعتها المتميزة على الصعيد المحلي والدولي؛ مشيداً كذلك بما تمتلكه من كوادر، وخبرات علمية متميزة فى مختلف التخصصات.

Jobs Education البحث العلمي التعاون العلمى والبحثى التدريب العملى الخطة الاستراتيجيه الدراسات العليا

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