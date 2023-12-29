لليوم الثالث على التوالي|ريم البارودي تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة بحكاية بنات السباعي

تصدرت الفنانة ريم البارودي قائمة الأعلى مشاهدة لليوم الثالث على التوالي على منصة Jawwy بأحدث أعمالها الدرامية التي تحمل اسم "بنات السباعي" إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل"، والذي يعرض حاليًا .



وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

وكانت ريم البارودي قد روجت عن حكاية "بنات السباعي"، بنشرها البوستر الدعائي الخاص بالحكاية عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت قائلة: توكلنا على الله بدء مسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة حصريا على jawwy Tv وstc Tv

حكاية بنات السباعي بطولة ريم البارودي ومحمود حجازي وأحمد جمال سعيد وهناء الشوربجي.

وقد أعلنت الفنانة ريم البارودي اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسلسل “روج أسود” الذى كان من المفترض أن تشارك فيه الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة تمر بها.

ونشرت ريم البارودي منشورا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري ، قائلة: “ تم اعتذاري عن عدم المشاركة فى عمل روج أسود ، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري.. وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

وعلقت الفنانة ريم البارودي خلال الأيام الماضية على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

‏وكتبت : “حسبي الله ونعم الوكيل، ماتت الإنسانية والرحمة، مات ضمير العالم”.