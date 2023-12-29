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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

14 ألف فعالية.. قصور الثقافة في 2023 تجوب محافظات مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، نشاطًا ملحوظا خلال عام 2023، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وذلك بتنفيذ أكثر من 14 ألف فعالية، حيث تم تنفيذ  495 فعالية، بـ 17 قرية، في 4 محافظات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما شاركت الهيئة بمبادرة "أنت الحياة" بقرى المبادرة، ونفذت 42 فعالية في 8 محافظات.

ونفذت الهيئة 230 فعالية ببرنامج "ترسيخ قيم وممارسات المواطنة" بمحافظة المنيا، وفي مشروعات الإسكان الآمن "بديل العشوائيات"، نفذت الهيئة 3789 فعالية، في 13 منطقة من 5 محافظات، وتتضمن برنامج الفعاليات برامج اكتشاف المواهب والعروض الفنية والندوات الثقافية وورش تعليم الحرف اليدوية والتراثية.

وقامت الهيئة بتفعيل مبادرة"سينما الشعب"، بـ (20) دار عرض داخل قصور الثقافة، في 17 محافظة، وشارك الهيئة بمبادرة "ثقافتنا في اجازتنا" بالمحافظات الساحلية من خلال تنظيم 3527 فعالية.

وأطلقت الهيئة مشروع "السينما في الجامعة" لطلاب جامعة عين شمس، لتعليم فنون السينما، و"ابدأ حلمك... السينما بين إيديك"، من خلال تنظيم 8 معسكرات سينمائية، تم خلالهم تنفيذ 22 ورشة عمل، في 11 محافظة.

وخلال شهر رمضان احتفت الهيئة بليالي رمضان الثقافية من خلال تنظيم 1056 فعالية في المحافظات المصرية، وفي مجال النشر أصدرت الهيئة 125 إصدارًا متنوعًا من السلاسل الثقافية والإبداعية والفكرية والدراسات النقدية والشعبية إضافة إلى جانب 76 من المجلات الثقافية والدوريات.

 وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب (54)"، بمحموعة من العناوين الجديدة والإصدارات والسلاسل بالهيئة، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته من عناوين جديدة في المعرض 66 عنوانا، ووصل عدد النسخ المباعة بالمعرض 74851 نسخة كتاب، كما شاركت في 26 معرضًا للكتاب في 8 محافظات، ونظمت وشاركت في 11 مهرجانًا وملتقى، منها "مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون -الدورة العاشرة-، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 30 – شارك فيه 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر-، مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة، الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي"، إضافة إلى الاحتفالية الفنية بقصر ثقافة العريش.

وبلغ عدد الندوات التي نظمتها الهيئة خلال العام، وناقشت كثيرًا من الموضوعات التى تهم المجتمع وتساهم في تأصيل الهوية وبناء الإنسان نحو 3317 فعالية، وفي مجال البرامج التدريبية نفذت الهيئة 250 دورة تدريبية لتنمية مهارات وتطوير أداء العاملين، استفاد منها 2012 موظف.

وفي إطار التعاون مع وزارة الأوقاف، نظمت الهيئة مجموعة من الفعاليات التوعوية، بلغت 1012 فعالية، كما شاركت الهيئة في فعاليات عام "القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية" بـ 562 فعالية ثقافية، تنوعت بين معارض حرف فنية وكتب وحفلات توقيع وأمسيات شعرية وعروض فنية ومعارض كتاب وورش حرف وفعاليات للأطفال.
 

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني المبادرات والمشروعات وزارة الثقافة 14 ألف فعالية

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