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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان إيزيس يمد فترة استقبال طلبات المشاركة في دورته الثانية

صدى البلد

أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن مد فترة قبول طلبات المشاركة في دورته الثانية المقرر إقامتها في القاهرة فى الفترة من 16 إلى 22 مايو ۲۰۲٤، وتستمر الإدارة في تلقى طلبات المشاركة من الفرق حتى 31 يناير ٢٠٢٤.

وصرحت المخرجة عبير لطفي رئيس المهرجان أنه تقرر مد فترة التقديم للمهرجان نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن العربي في الوقت الحالي ومراعاة للأثر المؤلم للحروب الكارثية التي تعاني منها بعض البلدان العربية على نفوس كل أبناء الوطن العربي بما فيهم الفنانين والمسرحيين. 

وأضافت أن معايير وشروط الاختيار في المهرجان تعتمد بشكل أساسي على طبيعة العرض حيث يجب أن يكون معنى على نحو إيجابي بقضايا المرأة أو أن تكون صانعته امرأة، ويقبل المهرجان مشاركة العروض الأجنبية من أنحاء العالم والعروض العربية أيضا بشرط الا يكون سبق عرضها داخل مصر قبل العرض في المهرجان.

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تتراوح مدة العروض ما بين ٣٠ و٩٠ دقيقة، وعلى الراغبين في المشاركة التقدم من خلال الاستمارة الإلكترونية وموقع المهرجان.


وترسل معها المواد المطلوبة لإدارة المهرجان، والتي تشمل نسخة مصورة عالية الجودة للعرض المسرحي، وملف يحتوي على النص المسرحي، واخر يضم مادة صحفية عنه، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من العرض واسماء فريق العمل والفيش تكنيك، بالإضافة إلى معلومات التواصل مع الفرقة والمسئولين عنها وسيرة ذاتية للمخرج والفرقة.

يتكفل المهرجان بتكلفة الإقامة والإعاشة للفرق التي يقع عليها الاختيار للمشاركة من خارج مصر بحد أقصى 8 أفراد، بالإضافة إلى توفير الانتقالات الداخلية بينما تتحمل الفرقة تكلفة السفر وشحن الديكور والأزياء أو إعادة تصنيعها داخل مصر، ويحظر مشاركة الفرقة في دورات المهرجان القادمة إذا امتنعت عن تقديم العرض بعد القدوم إلى المهرجان، أو قدمت محتوى مغاير في الشكل أو المضمون عما عرض على لجنة المشاهدة.

يهدي مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، وتنظمه مؤسسة جارة القمر، وتتولى رئاسته المخرجة والممثلة عبير لطفي وتديره الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمستشار الإعلامي للمهرجان الكاتبة الصحفية منى شديد، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.

ويضم مجلس أمناء المهرجان في عضويته الفنان فتحي عبد الوهاب، والسفيرة مشيرة خطاب، والإعلامية الكبيرة مشيرة موسى، والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل، ود. أمل جمال وكيل وزارة الشباب سابقا واستشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير والفنانة د. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والمخرج المسرحي، د. محمود أبو دومة والروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، والناقد الفني محمد عبد الرحمن.

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