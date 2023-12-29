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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"مكانك" لـ عمرو دياب الأعلى استماعا على أنغامي

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة .

كان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم ١٢ أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي :
بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس


سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي  توزيع احمد ابراهيم.
معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 
واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم

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مكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم .
ياقمر كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم. 
لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.
الكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.
ما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.
مابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم. 
المعنويات مرتفعة كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.


وفور طرح اغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا خاصة موقع اكس ، وموقع فيس بوك كما تصدر عمرو دياب والبوم مكانك محرك البحث جوجل ، كما تصدرت كلمات أغنية ياقمر من الالبوم تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.

ابنة عمرو دياب ألحان عزيز الشافعي الفنان عمرو دياب المعنويات مرتفعة ايمن بهجت قمر بهاء الدين محمد أمير محروس

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