بركات: موديست كان نقطة فاصلة أمام فيوتشر.. وأرقام أبو علي جيدة

علّق محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أنتوني موديست، لاعب الأحمر كان نقطة فاصلة في تتويج الفريق بكأس سوبر الأبطال.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشاركة موديست في مباراة مودرن فيوتشر كانت نقطة فاصلة في تتويج النادي الأهلي بكأس سوبر الأبطال".



وأضاف: "التقارير تتحدث عن احتمالية انتقال وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي إلى الأهلي.. هو لاعب صغير في السن، وفلسطيني الجنسية، لذا يمكن تسجيله في قائمة الأهلي كلاعب محلي".



وتابع: "أرقام وسام أبو علي جيدة هذا الموسم، ونسبة أهدافه هذا الموسم جيدة، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدف آخر في 16 مباراة".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "وكيل أعمال وسام أبو علي، يأمل في أن يفي النادي السويدي بوعوده بأن يوافق على العروض الخارجية".