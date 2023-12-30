عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بركات: موديست كان نقطة فاصلة أمام فيوتشر.. وأرقام أبو علي جيدة

بركات
بركات

علّق محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أنتوني موديست، لاعب الأحمر كان نقطة فاصلة في تتويج الفريق بكأس سوبر الأبطال.

txt

أمير المصري يكشف كواليس لأول مرة عن تجسيده لشخصية محمد الفايد

txt

عضو شركة الأهلي يفجر مفاجأة صادمة عن انتقال إمام عاشور للأحمر


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشاركة موديست في مباراة مودرن فيوتشر كانت نقطة فاصلة في تتويج النادي الأهلي بكأس سوبر الأبطال".


وأضاف: "التقارير تتحدث عن احتمالية انتقال وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي إلى الأهلي.. هو لاعب صغير في السن، وفلسطيني الجنسية، لذا يمكن تسجيله في قائمة الأهلي كلاعب محلي".


وتابع: "أرقام وسام أبو علي جيدة هذا الموسم، ونسبة أهدافه هذا الموسم جيدة، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدف آخر في 16 مباراة".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "وكيل أعمال وسام أبو علي، يأمل في أن يفي النادي السويدي بوعوده بأن يوافق على العروض الخارجية".

محمد بركات الأهلى موديست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

موضوعات متعلقة

سيرجيو راموس يفاجئ الجماهير بأغنية

سمكة قرش تلتهم راكب أمواج على شواطئ أستراليا

نيبال.. الكشف عن أسرار حادث طائرة بعد سنة من وفاة العشرات

منتخب نيجيريا يعلن قائمة لاعبيه المشاركة بكأس الأمم الأفريقية

عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما

مصدوم | مغنٍ أمريكي شهير يشاهد خبر وفاته على يوتيوب

مجوهرات نادرة| سرقة منزل نجم نادي مانشستر سيتي.. والشرطة تتخذ هذا الإجراء

رحلة الموت.. رجل يسافر من بلد عربي إلى فرنسا في عجلات الطائرة

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة.. النقل تصدر التذكرة الموحدة قريبا.. حقيقة زيادة المعاشات في يناير

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة.. ومصير موديست

محمد هنيدي: والد جدي توفي فى عمر 134 وجدي تجاوز 100 عام

وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة ..وعانيت الكثير بـ لبنان

كمون: استبعاد "الجزيري والمثلوثي" من قائمة تونس علامة استفهام

بعد الضربات الروسية.. بايدن يحض الكونجرس على اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ