ضباب وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم السبت

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن حالة الطقس غدًا تشهد أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

سقوط الأمطار

وتوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.



حالة الطقس يوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس من الاثنين 1 يناير 2024 إلى الأربعاء 3 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين، أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، هي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري، 21 درجة مئوية للعظمى، 14 درجة للصغرى.

السواحل الشمالية، 20 درجة مئوية للعظمى، 14 درجة للصغرى.

جنوب سيناء، 26 درجة مئوية للعظمى، 16 درجة للصغرى.

شمال الصعيد، 22 درجة مئوية للعظمى، 10 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد، 25 درجة مئوية للعظمى، 13 درجة للصغرى.