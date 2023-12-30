على مساحة 2.4 كم2.. شوشة: التخطيط لإنشاء منطقة لصناعات الملح ببئر العبد

تعد محافظة شمال سيناء، مخطط لإنشاء منطقة لصناعات الملح بمركز بئر العبد شمال سيناء الخام ، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، حيث تقع المنطقة شمال شرق قرية الروضة ، على مساحة 4، 2 كم2 .

ملح طعام:



وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المشروع يهدف إلى إنتاج ملح طعام للصناعات الكيماوية والغذائية ، وتعبئته فى عبوات مناسبة لنوع الاستخدام ورغبة المستهلك طبقا للمواصفات القياسية ، علاوة على زيادة القيمة المضافة على الملح المنتج من ملاحات المحافظة ، وإجراء بعض العمليات التحويلية عليه للرفع من قيمته ومنع تصديره فى صورته الخام.

وتابع المحافظ: والاستفادة كذلك من المميزات النسبية للمنطقة قربها من مواقع ملاحات المحافظة وجودها فى موقع متوسط بين ميناء العريش وميناء شرق التفريعة، إلى جانب توافر البنية الأساسية من طرق / كهرباء / مياه صرف صحى وغيرها، والاستفادة من طاقات الشباب ، بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة لهم، والمساهمة فى توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير للخارج.