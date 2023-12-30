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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مساحة 2.4 كم2.. شوشة: التخطيط لإنشاء منطقة لصناعات الملح ببئر العبد

عمليات تصدير الملح
عمليات تصدير الملح من ميناء العريش البحري

تعد محافظة شمال سيناء،  مخطط لإنشاء منطقة  لصناعات الملح بمركز بئر العبد شمال سيناء الخام ، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، حيث تقع المنطقة شمال شرق قرية الروضة ، على مساحة 4، 2 كم2 .

ملح طعام: 


وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن  المشروع يهدف إلى إنتاج ملح طعام للصناعات الكيماوية والغذائية ، وتعبئته فى عبوات مناسبة لنوع الاستخدام ورغبة المستهلك طبقا للمواصفات القياسية ، علاوة على زيادة القيمة المضافة على الملح المنتج من ملاحات المحافظة ، وإجراء بعض العمليات التحويلية عليه للرفع من قيمته ومنع تصديره فى صورته الخام.

وتابع المحافظ: والاستفادة كذلك  من المميزات النسبية للمنطقة قربها من مواقع ملاحات المحافظة وجودها فى موقع متوسط بين ميناء العريش وميناء شرق التفريعة، إلى جانب  توافر البنية الأساسية من طرق / كهرباء / مياه صرف صحى وغيرها، والاستفادة من طاقات الشباب ، بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة لهم، والمساهمة فى توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير للخارج.

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بئر العبد منطقة صناعات الملح الخام

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