القاهرة الإخبارية: الجيش يقصف مواقع سيطرة الميليشيا فى ود مدني وسط السودان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجلا، نقلا عن مراسل القناة أن الجيش يقصف مواقع سيطرة الميليشيا في ود مدني وسط السودان.

وتم سماع دوي انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية، إن السودان يعاني من أزمة كبرى و95% من مستشفيات الخرطوم توقفت عن العلاج، والأمر يتوسع بشكل كبير، وولاية الجزيرة كانت تعتمد عليها منظمات الإغاثة الدولية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووصول مواد العلاج لمنطقة الخرطوم وغيرها، وحينما انتقل القتال إلى هناك أصبح الوضع أصعب.

