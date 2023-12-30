سقوط شخصين شرعا في سرقة محول كهربائي من داخل مصنع بالسلام

تمكن رجال الأمن من ضبط عاطلين لشروعهما فى سرقة محول كهربائى من داخل مصنع بمدينة السلام وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحدى المستشفيات بإستقبالها سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم توفى إثر إدعاء سقوط ماء مغلى عليه بذات العنوان.

بالإنتقال وسؤال زوجته ربة منزل مقيمة بذات العنوان قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات والتى أودت بحياته .

بالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم تعرض لصعق كهربائى مما أدى إلى إصابته ، أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما ، إعترفا بالإشتراك مع المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بالمصنع المُشار إليه ، مما أدى إلى حدوث إصابته بحروق وصعق كهربائى حال شروعه فى السرقة.

كما أمكن ضبط حقيبة تحتوى على الأدوات المستخدمة فى محاولة سرقة التيار الكهربائى من المصنع "خاصة بالمتهمين" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.