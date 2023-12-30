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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. اعتقال 189 متهما بالانتماء لداعش خططوا لشن هجمات على الكنائس والمعابد

الشرطة التركية
الشرطة التركية

قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم السبت، إن السلطات التركية اعتقلت 189 شخصا في 37 إقليما للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف يرليكايا عبر حسابه بمنصة “إكس” أن جهاز المخابرات التركي والشرطة نفذا مداهمات فجرا في تسع مدن من بينها اسطنبول والعاصمة أنقرة ضد الجماعة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

ويُزعم أن ثلاثة من المشتبه بهم أعضاء بارزون في الجماعة المتطرفة.

وأضاف أن "العملية أحبطت هجمات مخطط لها على "المعابد اليهودية والكنائس في تركيا" وكذلك السفارة العراقية في أنقرة".

وكثفت تركيا خلال الأشهر الماضية عملياتها ضد متطرفي تنظيم داعش.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية التركي إن الشرطة اعتقلت 304 مشتبها بهم في 32 مدينة يُزعم أنهم ينتمون إلى داعش.

ونفذ متطرفو داعش سلسلة من الهجمات على الأراضي التركية، بما في ذلك ضد ملهى ليلي في إسطنبول في عام 2017، مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا.

وزير الداخلية التركي هجمات على الكنائس المعابد اليهودية تنظيم داعش الإرهابي داعش الكنائس في تركيا السفارة العراقية في أنقرة

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تركيا.. اعتقال 189 متهما بالانتماء لداعش خططوا لشن هجمات على الكنائس والمعابد


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