مجلس الحرب الإسرائيلي يعطى الضوء الأخضر لرئيس الموساد لإتمام صفقة الهدنة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الاسرائيلي أعطى "الضوء الأخضر" لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد برنيع، من أجل المضي قدماً في الاقتراح الذي تقدمت به قطر من أجل عقد صفقة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وإعلان هدنة جديدة بالقطاع.

كما ذكرت فيه وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعاً الأحد 31 ديسمبر 2023، من أجل مناقشة صفقة تبادل جديدة مع حماس.

قال موقع "واللا" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن هذا مجرد مقترح أولي، وتأمل إسرائيل الحصول على توضيح بشأنه نهاية الأسبوع، واشترطت حماس تجديد المفاوضات بوقف الأعمال العدائية والانسحاب من القطاع.

كما نقل الموقع قول مسؤول إسرائيلي كبير: "انتقلنا من وضع متجمد إلى وضع شديد البرودة"، ونقل الوسطاء القطريون رسالة إلى إسرائيل، مفادها أن حماس "توافق من حيث المبدأ" على العودة إلى طاولة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح نحو 40 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أسابيع وشروط أخرى، بحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.