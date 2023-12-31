عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لميكانيكي يتاجر في المخدرات والسلاح

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت  محكمة جنايات القاهرة، ميكانيكي لحيازته بندقية خرطوش والاتجار في المواد المخدرة في دار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الاتجار في المخدرات، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن حيازة البندقية ومصادرة السلاح والذخيرة والمخدر المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضًا :

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

مفاجأة| الفيش والتشبيه يفضح الجزار تاجر المخدرات في دار السلام

txt

ضبط بـ14 ألف قرص ترامادول و5 كيلو حشيش.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات وسلاح

txt

أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

مفاجأة| الفيش والتشبيه يفضح الجزار تاجر المخدرات في دار السلام

txt

ضبط بـ14 ألف قرص ترامادول و5 كيلو حشيش.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات وسلاح

txt

أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

txt

بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من حقوق إسكندرية.. غدًا

txt

مفاجأة| الفيش والتشبيه يفضح الجزار تاجر المخدرات في دار السلام

txt

ضبط بـ14 ألف قرص ترامادول و5 كيلو حشيش.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات وسلاح

txt

أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7234 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1961 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .ع .س»، 19 سنة، ميكانيكي بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» حال كونه لم يبلغ 21 سنة، وأحرز ذخائر «طلقة واحدة» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص وأحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

اقرأ أيضًا :

txt

الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي.. غدًا

txt

غسل 20 مليون من الهجرة غير الشرعية والنصب.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم

txt

تقرير المعمل الجنائي في اتهام ميكانيكي بتجارة المخدرات والسلاح بدار السلام

txt

سيدة ادعت زواجهما عرفيًا | رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم

txt

في البنطلون.. شهادة معاون مباحث دار السلام باتهام ميكانيكي بحيازة سلاح ومخدرات

txt

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات

قال النقيب شرطة علي محمد علي قاسم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام في شهادته أمام النيابة العامة إنه انتقال حيث أبلغ فأبصر المتهم يظهر من كمر بنطاله سلاح ناري فضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على سلاح ناري وتبين أنه مذخر بطلقة من ذات العيار وثمانون لفافة لجوهر مخدر  ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع السابقة.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عدد 80 لفافة للجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائمًا بـ 11.10 جرام، وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري بندقية خرطوش يدوية التعمير والتفريغ بماسورة غير مششخنة عيار 12 مم وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وعدد واحد طلقة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 مم وثبت أن الطلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وتتفق مع السلاح الناري محل الفحص.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات مخدرات حيازة بندقية خرطوش سلاح ناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

ترشيحاتنا

السعوديون أكثر الشعوب العربية تفاؤلا بالعام الجديد 2024

السجن 6 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لميكانيكي يتاجر في المخدرات والسلاح

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

جنش: أتقبل عقوبة اتحاد الكرة بشرط

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ