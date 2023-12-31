السجن 6 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لميكانيكي يتاجر في المخدرات والسلاح

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ميكانيكي لحيازته بندقية خرطوش والاتجار في المواد المخدرة في دار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الاتجار في المخدرات، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن حيازة البندقية ومصادرة السلاح والذخيرة والمخدر المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7234 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1961 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .ع .س»، 19 سنة، ميكانيكي بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» حال كونه لم يبلغ 21 سنة، وأحرز ذخائر «طلقة واحدة» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص وأحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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قال النقيب شرطة علي محمد علي قاسم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام في شهادته أمام النيابة العامة إنه انتقال حيث أبلغ فأبصر المتهم يظهر من كمر بنطاله سلاح ناري فضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على سلاح ناري وتبين أنه مذخر بطلقة من ذات العيار وثمانون لفافة لجوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع السابقة.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عدد 80 لفافة للجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائمًا بـ 11.10 جرام، وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري بندقية خرطوش يدوية التعمير والتفريغ بماسورة غير مششخنة عيار 12 مم وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وعدد واحد طلقة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 مم وثبت أن الطلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وتتفق مع السلاح الناري محل الفحص.