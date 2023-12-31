آخر يوم في سنة 2023.. اغتنمه من الآن إلى المغرب بـ5 أعمال

لاشك أنه ينبغي على الجميع معرفة هل آخر يوم في سنة 2023 بدأ أم لا؟ باعتباره من أهم الأمور التي لا ينبغي التغافل عنها ، لأن آخر يوم في سنة 2023 يعد فرصة أخيرة للتعويض عما فاتك من كسب بالحياة الدنيا ، لعله يكون نذيرًا ينتبه له الغافلون فيفيقون من ضلالهم ، وحيث يمكن اتخاذ آخر يوم في سنة 2023 وسيلة للنجاة واللحاق بركب الصالحين، ومن ثم يتساءل كثيرون عن هل آخر يوم في سنة 2023 بدأ أم لا، فهو كنز من الكنوز التي لا ينبغي لعاقل تضييعها، وحيث نقف على أعتاب سنة جديدة ونودع سنة 2023 ، يتحتم علينا أن نحسن ختامها من خلال دعاء آخر يوم في السنة 2023 ، فاليوم الأحد ومع شروق الشمس تنفرط ساعات آخر يوم في سنة 2023 الذي بدأ مع أذان الفجر ، وهو ما يعني أننا نشهد في هذا الوقت ساعات آخر يوم في سنة 2023 بدأ و الذي ينبغي اغتنامه بصالح الأعمال والقربات .

آخر يوم في سنة 2023 بدأ

ورد بحسب الحسابات الفلكية، أن آخر يوم في سنة 2023 بدأ منذ دقائق قليلة ، وبالأدق مع أذان فجر اليوم الأحد الموافق 31 من شهر ديسمبر لعام 2023 الميلادي، وحيث إن شهر ديسمبر هو آخر شهور السنة الميلادية كما أن يوم 31 هو كذلك آخر أيام شهر ديسمبر، وحيث إن أذان الفجر يعلن بداية يوم جديد، من ثم فإن آخر يوم في سنة 2023 بدأ ، ويمتد هذا اليوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب والذي يعلن وقت الصلاة وكذلك نهاية آخر يوم في سنة 2023 م، وبداية أولى ليالي السنة الجديدة 2024 الميلادية، وتكون رأس السنة في منتصف الليل أي في تمام الساعة الثانية عشر .

أعمال آخر يوم في سنة 2023

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد في الأثر بنصوص السًنة النبوية المطهرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، فأوصى بأداء صلاة نافلة من أربع ركعات، حيث إن لها فضل عظيم، فبها يُكفر العبد ذنوبه، كما أنها تفتح له أبواب الرزق الوفير، وقد تؤدى مرة واحدة في العمر، وتُسمى صلاة التسابيح.

وأوصت «الإفتاء» ، عن أعمال آخر يوم في سنة 2023 بأداء صلاة من أربع ركعات ، ولو مرة واحدة، فقد ورد أنها مكفرة للذنوب ، مفرجة للكروب ، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات (أى بتسليمة واحدة)، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (أى سورة تختارها)، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات(سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر) ١٥ مرة.

وتابعت: ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا ًًََُ : سمع الله لمن حمده …..إلخ ثم تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات ثم تهوى ساجدا ً وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، وثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، وفذلك 75 مرة فى كل ركعة، ووتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.

وأضافت أن ما يؤكد فعلها، قول رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – للعباس – رضى الله عنه وعن المؤمنين - : «إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل وإن لم تستطع ففى كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة».

واستطردت: ويردد هذا الدعاء فيها، حيث ورد أن الطبرانى زاد قوله: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام، "اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل اليقين ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع ، وعرفان أهل العلم حتى أخافك، اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك ، حتى أعمل بطاعتك عملا ً استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا ً منك ، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبا ً لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها ، حسن ظنى بك ، سبحان خالق النور"، ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه .

وأشارت إلى أنه يستحسن أن يقرأ فى هذه الركعات الأربع بعد الفاتحة بسورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب، فمثلا ً يقرأ فى الأولى (الزلزلة) والثانية (الكافرون) والثالثة ( النصر) والرابعة ( الإخلاص) ، وكما تجوز هذه الصلاة انفرادا ً تجوز فى جماعة.

وأفادت بأن من أعمال آخر يوم في 2023 كذلك الذكر والتسبيح والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والصدقة والدعاء .

أدعية آخر يوم في سنة 2023

اللهم باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

اللهم لا تخرجنا من يومنا هذا إلا وقد حققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.

يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

اللهم لا تخرجنا من يومنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك.

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ لنا ﺍﻟﻴﺴﺮ ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻤﻦ الهم ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻗﻠوبنا ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ لمرضانا ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ لميتنا ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.

اللهم إنه نهاية شهر ونهاية سنة فاللهم اجعله نهاية كل ألم وهم واجعل سنة 2024 فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات ، اللهم اجعلها سنة خالية من الأوجاع والأحزان .

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

اللهم في نهاية العام الهجري أعنّي و أجعل نهاية جهدي فرح.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم ما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

دعاء آخر يوم في سنة 2023

1. اللهم اختم لنا هذه السنة برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

2. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

3. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا.

4.اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

7. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

8. اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

9. اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

11. اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

12. اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.

14. اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.







