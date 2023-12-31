عاجل
أخبار التعليم| تسهيلا على طلاب المحافظات.. مركز التعليم المدمج يصدر تعليمات هامة.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة النهائية شاهد.. مظاهر احتفالات المصريين بـ"الكريسماس" بشوارع القاهرة أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها بعد طلاقها وعرض خاص لفيلم الإسكندراني سر كبر الأذنين والأنف مع التقدم في العمر قرار جديد من الحكومة بشأن أسعار السلع الاستراتيجية خلال ساعات.. البابا تواضروس: الهجمات الإرهابية كانت تستهدفني كمصري وليس لأني مسيحي| أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى.. ونتنياهو يؤكد: الحرب على غزة ستستمر شهوراً أخرى .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مدمرة أمريكية تتصدى لهجوم صاروخي استهدف سفينة شحن بالبحر الأحمر
كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار عسكرية العام المقبل
روسيا تتوعّد بالرد بعد الهجوم على بيلجورود
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستهدف "الأونروا" لإخراجها من قطاع غزة وتعميق التهجير

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت "الوطن" تصريحات رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، بأن مصر أعلنت رفضها أي تدخل في الشأن الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها قدمت "إطاراً لمقترح" بشأن وقف الحرب في غزة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، و"لم تطرح مبادرة بعد"، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت فجر اليوم، صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن المدمرة الأمريكية غريفلي أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تجاه سفن.

وأضافت أن العملية أتت عقب تأكيد سفينة حاويات أنها تعرضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك طلبت المساعدة واستجابت المدمرة لطلب السفينة.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 165 فلسطينياً وتسبب بإصابة 250 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن ذلك رفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 21 ألفاً و672، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 65 ألفاً و165 منذ 7 أكتوبر.

وقالت "الراي" إن  مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الأحد لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك السبت.

وأفادت "الأنباء" بأن وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج في إطار مخططات التهجير القسري، ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل. وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لتلك المخططات باعتبارها "استهدافاً مباشراً للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة، وجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".

ونقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الحرب على غزة "ستستمر شهوراً عديدة أخرى"، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تسمح بـ"تهديد الحوثيين" لأمنها، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يوجّه "ضربات قوية لحزب الله" ويدمر "أهدافاً مهمة" تابعة له، محذراً من أنه في حالة ما إذا وسعت الجماعة الحرب، فإنها ستتلقى "ضربات لن تتخيلها" على حد تعبيره.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل العمل ضد تهديدات إيران التي قال إنه لن يسمح لها بالحصول على سلاح نووي.


دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن كوريا الشمالية إنها تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو،

وذكرت "الجريدة" أن موسكو تعهدت الرد على الهجوم على بيلجورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل والذي تحمّل موسكو أوكرانيا مسؤوليته مؤكّدة أنه لن يمر "بدون عقاب". واتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم على بيلجورود أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم طفلان وإصابة 111 آخرين على الأقل بجروح. وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 14 شخصا وإصابة 108 بجروح.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

ترشيحاتنا

صفقة جديدة.. الفلسطيني وسام أبو علي يقترب من القلعة الحمراء| تفاصيل

عروس المشاتي.. أسوان تتجمل للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024

أحدهم مات قبل الحكم.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بتغيير العملة

الجنيه الذهب يتخطى 25 ألفا.. سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم 31-12-2023

آخر يوم في السنة .. اعرف سعر الدولار رسميا في مصر

يُذهب الهم ويقضي الدين .. دعاء علمه النبي لأبي أمامة ردده باستمرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ