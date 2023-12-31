مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى.. ونتنياهو يؤكد: الحرب على غزة ستستمر شهوراً أخرى .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مدمرة أمريكية تتصدى لهجوم صاروخي استهدف سفينة شحن بالبحر الأحمر

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار عسكرية العام المقبل

روسيا تتوعّد بالرد بعد الهجوم على بيلجورود

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستهدف "الأونروا" لإخراجها من قطاع غزة وتعميق التهجير

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت "الوطن" تصريحات رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، بأن مصر أعلنت رفضها أي تدخل في الشأن الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها قدمت "إطاراً لمقترح" بشأن وقف الحرب في غزة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، و"لم تطرح مبادرة بعد"، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت فجر اليوم، صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن المدمرة الأمريكية غريفلي أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تجاه سفن.

وأضافت أن العملية أتت عقب تأكيد سفينة حاويات أنها تعرضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك طلبت المساعدة واستجابت المدمرة لطلب السفينة.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 165 فلسطينياً وتسبب بإصابة 250 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن ذلك رفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 21 ألفاً و672، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 65 ألفاً و165 منذ 7 أكتوبر.

وقالت "الراي" إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الأحد لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك السبت.

وأفادت "الأنباء" بأن وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج في إطار مخططات التهجير القسري، ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل. وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لتلك المخططات باعتبارها "استهدافاً مباشراً للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة، وجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".

ونقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الحرب على غزة "ستستمر شهوراً عديدة أخرى"، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تسمح بـ"تهديد الحوثيين" لأمنها، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يوجّه "ضربات قوية لحزب الله" ويدمر "أهدافاً مهمة" تابعة له، محذراً من أنه في حالة ما إذا وسعت الجماعة الحرب، فإنها ستتلقى "ضربات لن تتخيلها" على حد تعبيره.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل العمل ضد تهديدات إيران التي قال إنه لن يسمح لها بالحصول على سلاح نووي.



دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن كوريا الشمالية إنها تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو،

وذكرت "الجريدة" أن موسكو تعهدت الرد على الهجوم على بيلجورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل والذي تحمّل موسكو أوكرانيا مسؤوليته مؤكّدة أنه لن يمر "بدون عقاب". واتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم على بيلجورود أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم طفلان وإصابة 111 آخرين على الأقل بجروح. وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 14 شخصا وإصابة 108 بجروح.