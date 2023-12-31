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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مظاهر احتفالات المصريين بـ"الكريسماس" بشوارع القاهرة

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد أجواء احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتزيين شوارع القاهرة بشجر الكريسماس.

وامتلأت المحلات بالزينة وشجر الكريسماس ، ودمية بابا نويل  وسط إقبال من المصريين على المحلات لشراء الزينة والإعداد للاحتفال.

ونفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميما مبتكرًا لشجرة كريسماس صديقة للبيئة في إطار استعدادات واحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٣ من أجل إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.

"شجرة الكريسماس" قدمها فريق التوعية بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، والكرتون، والفويل، والخشب، وجردل بلاستيك، وذلك لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

يأتي ذلك في إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ ورش عمل فنية فى مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة فى صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

شجرة كريسماس بشجرة كريسماس احتفالات الاقباط عيد الميلاد المجيد

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