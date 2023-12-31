الأسواق اليوم.. البطاطس تتراجع والبصل والطماطم يرتفعان

ارتفعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 8 و 10 جنيهات للكيلو.

فيما انخفضت أسعار البصل الجديد في أسواق الجملة بينما ارتفع القديم بنحو 3 جنيهات متراوحًا بين 10 و 25 ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو.

وكانت أسعار البصل قد ارتفعت بداية الشهر الجاري بشكل جنوني وصل خلالها إلي ٣٥ و ٤٠ جنيها، لكن سرعان ما تدخلت الأجهزة الرقابية وتراجعت أسعار البصل بنحو 15 جنيها للكيلو.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل شهدت انخفاضا.

وأوضح أن ذلك يعود إلى زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 5 و12 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 10 و17 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 31-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 8.5 جنيه .

أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و12 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 40 إلى 70 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 10 و25 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 7 و 15 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3.5 و 5.5 جنيه

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 7 و 11 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيها للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2 و 4 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 10 جنيهات للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 20 و35 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 8 و 12 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7

8 و 12 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البسلة اليوم بين 21 و25

وتراخ سعر السبانخ بين 7 إلى 8 جنيهات

وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة