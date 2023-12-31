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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعين "يسرائيل كاتس" وزيرا للخارجية بدلا من إيلي كوهين

كاتس وكوهين
كاتس وكوهين

قالت القناة السابعة العبرية: إنه من المتوقع أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تنفيذ اتفاق التناوب بين الوزير يسرائيل كاتس، الذي سيعين وزيرا للخارجية، والوزير إيلي كوهين، الذي سيتولى الآن منصب وزير الطاقة والبنية التحتية.

ووفقا للصحيفة العبرية سيظل كلا الوزيرين عضوين في الحكومة الإسرائيلية الموسعة، مشيرة إلى أن الموافقة على التبادلات تتطلب أيضا موافقة الكنيست.

وبموجب الاتفاق، أكمل كوهين سنة في وزارة الخارجية وسيعمل الآن هناك لمدة عامين، وبعد ذلك سيغيران مناصبهما مرة أخرى خلال العام الأخير من ولاية الحكومة.

وقال كوهين في الأسابيع الأخيرة إن تبادل الأدوار في رأيه ليس صحيحا في زمن الحرب. "أعتقد أن إجراء التبادلات في زمن الحرب ليس هو الشيء الصحيح. من يقرر التبادلات هو رئيس الوزراء. لم يتحدث معي بعد. إذا طلب رئيس الوزراء، سأفعل ذلك. أنا أحترم الاتفاقيات".

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