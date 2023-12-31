عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف حقيقة ظهور إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرصد أي إصابات بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، مشددةً على امتلاك قطاع الطب الوقائي –التابع للوزارة- منظومة رصد متكاملة وبائياً ومعملياً لفيروسات الإنفلونزا، والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد، مُشيرةً إلى أن تلك المنظومة لم ترصد أي تحورات أو سلالات جديدة لفيروس إنفلونزا الخنازير، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
في سياق متصل، تم اكتشاف إنفلونزا H1N1 لأول مرة في العالم في المكسيك في أبريل 2009، وقد عرفت خطأ بإنفلونزا الخنازير نظراً لتشابه العديد من جينات الفيروس مع جينات فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الخنازير في أمريكا الشمالية، ونظراً لانتشارها في معظم أنحاء العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية H1N1 وباءً عالمياً بتاريخ 11 يونيو 2009، وقد قامت منظمة الصحة العالمية بإعلان انتهاء حالة الوباء في 10 أغسطس 2010 ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح فيروس H1N1 من الفيروسات المتوطنة بالعالم ولم ينتج عنه أي جوائح تالية، وتم إدراجه في التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وكانت مصر من الدول السباقة في إدخال التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية (المتضمنة H1N1).
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ترشيحاتنا

المكنسة| 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن «علاج ضعف وفقدان السمع»

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتلوا الجميع.. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف حقيقة ما دار بينها وبين الحوثيين

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات 

هدية الحكومة برأس السنة.. أسعار جديدة لـ7 سلع ومفاجأة بشأن الأرز والسكر والزيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ