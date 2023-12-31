لبحث قضاياهم.. وحدة سكان الأقصر تنظم لقاء لسيدات مركز أرمنت

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اللقاء الدوري للسيدات ضمن مبادرة (المرأة الأقصرية تتحدث) بجزيرة سارة بأرمنت.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها وحدة السكان العامة بالمحافظة ، إلى خلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة الأقصرية، وشهد اللقاء عقد ندوة عن صحة الأسنان حاضرت فيها د.سحر أبو الوفا مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، ومحاضرة عن الدعم النفسي حاضرت فيها رجاء شوقي رئيس وحدةالسكان.

وتناولت مشكلة (الحد من غلاء المهور) ضمن مبادرة المؤنسات الغاليات التى أطلقتها وحدة السكان.



ودار نقاش حول الأسباب وراء تأخر سن الزواج بين الشباب والفتيات، والحلول المقترحة.

وتحدثت صفاء زغلول مسئول اعلام الصحة ومنسق وحدة السكان بالمحافظة عن مبادرة "رفقاً بالقوارير" التى أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة وتتضمن موضوعات(لا لختان الاناث ، لا للزواج المبكر ، لا للعنف ضد المرأة )

وخلال الرحلة الشهرية النهرية لسيدات الاقصر بصحبة اخصائيين نفسيين ومسؤولي اعلام الصحة ودكتورة اسنان وسيدات مجتمع اللواتي تحدين الظروف ونجحن تم اختيار اربعة سيدات تحدّين الظروف ويعبرن عن إرادتهن القوية في تحقيق النجاح. ، ويُذكرنا قصصهن بالإصرار والتفاؤل ، هؤلاء النساء القويات اللواتي تحدين الظروف والصعوبات، هن مصدر إلهام للجميع. من خلال تفانيهن وتحديهن للتحديات، أصبحن نموذجًا للشجاعة والإصرار وتشجيعاً لاستمرار في تحدى الظروف تم تسليم هدايا رمزية وشهادات تقدير من رئيس وحدة السكان بالمحافظة على ما قدموه وبذلوه في حياتهم لنحتفي بقوة هذه النساء الرائعات اللواتي استمروا في مواجهة تحديات الحياة، ولنستلهم من قصصهن النجاح الدافع لتحقيق أهداف شخصية ومهنية."



وعلى هامش الرحلة النيلية تم تنظيم معرض بجزيرة سارة لعرض منتجات السيدات الاقصريات لعرض منتجاتهم يهدف إلى مساندة المرأة الاقصرية العاملة بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها الى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية من خلال الرحلة .



شهد اللقاء حضور عدد 60 أمرأة أقصرية، وشارك في الفعاليات كلا من رجاء شوقى احمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وعدد من الفتيات المتطوعات ضمن فريق عمل وحدة السكان.

وذكرت رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر أن المبادرة مستمرة لتشمل كل سيدات الأقصر في كل ما يخص المرأة الأقصرية، وستتخذ محاور عديدة لتغطي كافة المتطلبات من واقع الرصد الفعلي للمشكلات باعتبار المرأة هي عماد الأسرة ومحور بنيانها الراسخ وأيضا من واقع المهام الموكلة لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر باعتبار أن (المرأة) من أهم المحاور الرئيسية التي تعنى بها وحدات السكان.