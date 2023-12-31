أستاذ علوم سياسية: فشل إسرائيل مخابراتيا وعسكريا في7 أكتوبر يثير علامة استفهام كبيرة|فيديو

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إنّ فشل إسرائيل مخابراتيا وعسكريا في 7 أكتوبر يثير علامة استفهام كبيرة، موضحًا: "المحللون السياسيون يقولون إن هذا الفشل عجيب وغريب ومثير للجدل".

دولة الاحتلال بها لجان تحقيق

وأضاف الخطيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هم يقولون إذا كان هناك فشل مخابراتي فلماذا كان هناك فشل عسكري أيضا، فإسرائيل ليست دولة كبيرة، لكنها دولة صغيرة، وكل مواطنيها جنودها ويحصلون على الخدمة الإجبارية، وهذا المجتمع معسكر بدرجة كبيرة".

وتابع، أن دولة الاحتلال بها لجان تحقيق وشفافية لمعرفة أسباب ما يحدث، ولكن بسبب أجواء الحرب يتم تأجيل المحاسبة إلى نهايتها، ولكن الفشل يبقى مثيرا للجدل بالنسبة لدولة مخابراتية واستثنائية في التجسس على الداخل في دولة الاحتلال وخارجها، وبخاصة أنها حكمت غزة لفترة طويلة وعدد كبير من سكان القطاع يعملون في إسرائيل.