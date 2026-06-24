الاتحاد السكندري يتحرك لتجديد عقد محمود علاء

يسعى مسؤولو نادي الاتحاد السكندري إلى حسم ملف تجديد التعاقد مع محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية استعدادًا للموسم الجديد.

وتكثف إدارة زعيم الثغر مفاوضاتها مع اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بنود العقد الجديد، في ظل القناعة الفنية بأهمية استمراره ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد محمود علاء أحد الركائز الأساسية في خط دفاع الاتحاد السكندري، حيث قدم مستويات جيدة مع الفريق، ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا من أجل تأمين بقائه وعدم رحيله بنهاية عقده.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات جديدة بين الطرفين لحسم ملف التجديد بشكل رسمي، حال التوصل إلى اتفاق نهائي حول كافة التفاصيل.